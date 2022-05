Isola dei Famosi 2022, Roger dà il benservito a Estefania e flirta con Beatriz (Di martedì 3 maggio 2022) Un nuovo triangolo amoroso tiene banco sull’Isola dei Famosi 2022, dove la ex di Roger Balduino, Beatriz Marino, è approdato proprio per avere un confronto con lui, che nel frattempo ha cominciato una relazione con la collega naufraga Estefania Bernal. Appena ha incontrato Beatriz, Roger balduino ha immediatamente fatto marcia in dietro sulla storia con Estefania, ammettendo pubblicamente di non esserne innamorato. Non solo, perché alla domanda fatta da Ilary Blasi, su cosa provi invece nei confronti di Beatriz, il modello brasiliano ha affermato: “Certo che ti amavo, ho ancora un sentimento per te ma non voglio più stare insieme! Ti ho detto sempre: sei la fidanzata che ho amato più di tutti però non voglio più stare ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 3 maggio 2022) Un nuovo triangolo amoroso tiene banco sull’dei, dove la ex diBalduino,Marino, è approdato proprio per avere un confronto con lui, che nel frattempo ha cominciato una relazione con la collega naufragaBernal. Appena ha incontratobalduino ha immediatamente fatto marcia in dietro sulla storia con, ammettendo pubblicamente di non esserne innamorato. Non solo, perché alla domanda fatta da Ilary Blasi, su cosa provi invece nei confronti di, il modello brasiliano ha affermato: “Certo che ti amavo, ho ancora un sentimento per te ma non voglio più stare insieme! Ti ho detto sempre: sei la fidanzata che ho amato più di tutti però non voglio più stare ...

ISOLA2K22 : Qui su twitter c'è forse solo uno o due che spammano messaggi anche da altri account, a favore dei coniugi e dei co… - MartyPadovan06 : RT @singlesisolamai: un mio amico ha una pagina sull'isola dei famosi molto seguita da anni e non ha MAI detto una sua opinione in quella p… - singlesisolamai : RT @singlesisolamai: un mio amico ha una pagina sull'isola dei famosi molto seguita da anni e non ha MAI detto una sua opinione in quella p… - StefaniaCarta13 : @bagnotrash Ti mettono i galera vogliono che si sappia che sono una coppia Manila Nazzaro e lorenzobamotiso evchevl… - FilippoMariaMa1 : @RobertoLocate14 È pronto per l'isola dei famosi -