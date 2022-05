Introduzione nel codice penale militare di pace dei reati contro la violenza sessuale. Atto necessario non più rinviabile (Di martedì 3 maggio 2022) Nell’anno 2000, la donna raggiunge un altro grande traguardo, ovvero la possibilità di entrare nelle Forze Armate. Le Forze Amate e l’Esercito Italiano quindi, si trovano ad affrontare un progressivo passaggio da una Forza Amata mono-genere ad una mista – afferma Sara RONCONI Vice presidente della Regione Lazio e responsabile del Dipartimento discriminazioni e molestie del Sindacato S.I.A.M.O. Esercito. Questa sarà una delle trasformazioni più significative della politica militare dell’ultimo ventennio. Le Forze Armate hanno sicuramente raggiunto molti traguardi e le donne hanno confermato quanto pensavano al riguardo, ossia il positivo inserimento con una forte ed elevata capacità di rapportarsi ed identificarsi con il mondo militare. Quindi, detto questo, la domanda che ci poniamo oggi è questa: Dopo 20 anni l’Esercito è pronto ad ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 3 maggio 2022) Nell’anno 2000, la donna raggiunge un altro grande traguardo, ovvero la possibilità di entrare nelle Forze Armate. Le Forze Amate e l’Esercito Italiano quindi, si trovano ad affrontare un progressivo passaggio da una Forza Amata mono-genere ad una mista – afferma Sara RONCONI Vice presidente della Regione Lazio e responsabile del Dipartimento discriminazioni e molestie del Sindacato S.I.A.M.O. Esercito. Questa sarà una delle trasformazioni più significative della politicadell’ultimo ventennio. Le Forze Armate hanno sicuramente raggiunto molti traguardi e le donne hanno confermato quanto pensavano al riguardo, ossia il positivo inserimento con una forte ed elevata capacità di rapportarsi ed identificarsi con il mondo. Quindi, detto questo, la domanda che ci poniamo oggi è questa: Dopo 20 anni l’Esercito è pronto ad ...

forzearmatenews : Introduzione nel codice penale militare di pace dei reati contro la violenza sessuale. Atto necessario non più rinv… - attivitahogws : Abbiamo ingaggiato una compagnia teatrale per ripercorrere insieme la vita di Lord Voldemort, solo che c'è un picco… - baratto_m : RT @TeoForte: Con @DebbyGiovanati abbiamo appena proposto (e ottenuto!) l'impegno a valutare l'introduzione nel 2023 del Fattore Famiglia L… - TeoForte : Con @DebbyGiovanati abbiamo appena proposto (e ottenuto!) l'impegno a valutare l'introduzione nel 2023 del Fattore… - Freak_Nick_ : @VeroNike1995 Comunque mi ha deluso la mancanza di una parola in due punti nel video che lancia l’introduzione del “corso” per il 5 maggio. -