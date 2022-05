Giro d’Italia 2022, Mathieu van der Poel a caccia di tappe. La formazione della Alpecin, ci sono Mareczko e Oldani (Di martedì 3 maggio 2022) Mathieu van der Poel sarà una delle grandi stelle del Giro d’Italia 2022, che scatterà venerdì 6 maggio da Budapest. Il fuoriclasse olandese, reduce dal trionfo al Giro delle Fiandre, andrà a caccia di qualche vittoria di tappa alla Corsa Rosa. Il 27enne nativo di Kapellen, che vanta anche il sigillo alla Amstel Golde Race 2019 e alle Strade Bianche 2021, sarà il capitano della Alpecin-Fenix. Mathieu van der Poel, che parteciperà anche al Tour de France (dove lo scorso anno vinse una tappa e indossò la maglia gialla), sarà alla sua prima partecipazione in carriera al Giro d’Italia. La formazione olandese si affiderà anche al velocista Jakub ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022)van dersarà una delle grandi stelle del, che scatterà venerdì 6 maggio da Budapest. Il fuoriclasse olandese, reduce dal trionfo aldelle Fiandre, andrà adi qualche vittoria di tappa alla Corsa Rosa. Il 27enne nativo di Kapellen, che vanta anche il sigillo alla Amstel Golde Race 2019 e alle Strade Bianche 2021, sarà il capitano-Fenix.van der, che parteciperà anche al Tour de France (dove lo scorso anno vinse una tappa e indossò la maglia gialla), sarà alla sua prima partecipazione in carriera al. Laolandese si affiderà anche al velocista Jakub ...

