Eduardo Scarpetta | l' emozione ai David di Donatello | «Dedico il premio a mio padre | l' ho perso quando avevo 11 anni»

PremiDavid : «Mario Martone mi disse che tutto nacque per il manoscritto originale di 'Qui rido io' scritto da Eduardo Scarpetta… - MarioManca : Eduardo Scarpetta come Mahmood al momento della vittoria di Sanremo. #david67 - fraversion : prima candidatura, prima vittoria per Eduardo Scarpetta. La sua sarà un lunghissima carriera. #David67 #DaviddiDonatello - carterswizzle : RT @erocamilla: io ferma a eduardo scarpetta che ha rischiato un infarto mentre riceveva il David di Donatello #David67 - eramalice : RT @erocamilla: io ferma a eduardo scarpetta che ha rischiato un infarto mentre riceveva il David di Donatello #David67 -

Il David di Donatello come miglior attore non protagonista è stato assegnato a, per la sua interpretazione nel film ' Qui rido io '. Dedico il premio a Mario, mio padre, che ho ...vince il David di Donatello 2022 come migliore attore non protagonista per il film Qui rido io, diretto da Mario ...David di Donatello 2022 vincitori: il miglior attore non protagonista è Eduardo Scarpetta David di Donatello 2022 vincitori: la miglior scenografia è quella di "Freaks out" LEGGI ANCHE > Matteo Pilati ...All'interno della stessa kermesse lagunare è stato presentato il film Qui rido io, con Eduardo Scarpetta che si è aggiudicato il premio come miglior attore non protagonista ai David e ha dedicato la ...