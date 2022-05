Damiano dei Maneskin alla Camera per sostenere Giorgia Soleri e pdl vulvodinia

Advertising

Agenzia_Ansa : Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, alla Camera per sostenere la presentazione della proposta di legge… - desaric86 : RT @Corriere: Damiano dei Maneskin con la fidanzata Giorgia alla Camera per la legge sulla Vulvodinia - mareporpora : RT @TV2000it: 'Damiano a Montecitorio' #MontecitorioSelfie di @AugustoCantelmi Damiano, il cantante dei #Maneskin, a @Montecitorio insie… - _a1_s2_d3_ : RT @sole24ore: Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, alla Camera per promuovere legge sulla vulvodinia - Il Sole 24 ORE https:… - FreddieTee : RT @artemidisumbra: Io amo questa donna. Seguo con grande interesse le battaglie di Giorgia Soleri, ancor prima di sapere che fosse la com… -

Apri la galleriaManeskin, insieme a Giorgia Soleri alla Camera per la legge sulla vulvodinia La proposta per il riconoscimento di queste patologie è stata depositata alla Camera e al ...David, il cantante e frontmanManeskin, è il testimonial della proposta di legge per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nei ...Damiano dei Maneskin alla Camera dei deputati per sostenere la proposta di legge sulla vulvodinia Martedì 3 maggio il frontman dei Maneskin ha accompagnato la fidanzata Giorgia Soleri alla conferenza ...(Wired Italia) Ora bisogna calendarizzare la legge e metterla in atto". Così Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, alla Camera dei Deputati in una conferenza stampa per promuovere la ...