Calabria . Ecco i vincitori del concorso “Araba Fenice” (Di martedì 3 maggio 2022) Melicucco – Nel pomeriggio di domenica 1° maggio, si è concluso il concorso di Poesia indetto dall’Ass. Culturale “la Fenice, con il patrocinio culturale di Wikipoesia. Un concorso nel concorso, in quanto, oltre ad essere premiate dalla giuria con delle targhe 3 tra le poesie inviate dagli autori, tutte le opere poi, sono state esposte in una sala per essere votate dai visitatori, quindi sono state premiate dal pubblico 3 poesie tra le più votate con delle medaglie. Attestati per tutti i partecipanti, diplomi e menzioni d’onore. Il Presidente Rosario Logiacco, dell’Ass. Culturale “La Fenice” con sede a Melicucco RC, ha letto ai presenti nella sala, ubicata in Via A.Gramsci, dove erano esposte le opere degli autori che hanno partecipato al concorso di Poesia “Araba ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 3 maggio 2022) Melicucco – Nel pomeriggio di domenica 1° maggio, si è concluso ildi Poesia indetto dall’Ass. Culturale “la, con il patrocinio culturale di Wikipoesia. Unnel, in quanto, oltre ad essere premiate dalla giuria con delle targhe 3 tra le poesie inviate dagli autori, tutte le opere poi, sono state esposte in una sala per essere votate dai visitatori, quindi sono state premiate dal pubblico 3 poesie tra le più votate con delle medaglie. Attestati per tutti i partecipanti, diplomi e menzioni d’onore. Il Presidente Rosario Logiacco, dell’Ass. Culturale “La” con sede a Melicucco RC, ha letto ai presenti nella sala, ubicata in Via A.Gramsci, dove erano esposte le opere degli autori che hanno partecipato aldi Poesia “...

