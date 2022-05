Ancelotti | “Dopo il Real probabilmente smetto”

(Di martedì 3 maggio 2022) "Futuro? Potrei smettereilMadrid". Così Carlo, attuale tecnico delcon il quale si è da poco laureato campione di Spagna, diventando il primo allenatore a vincere in tutti e cinque i maggiori campionati europei. "ilsì - spiega nel corso di un'intervista a Prime Video -. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare".Intanto, siamo alla vigilia di semifinale di Champions League fraMadrid e Manchester City ...

...che l'andata all' Etihad è terminata 4 - 3 per gli inglesi. Queste le parole del tecnico ...Devo fargli i complimenti per aver vinto il campionato spagnolo. Lo ammiro, lui è stato in ...che abbiamo vinto la Liga qui c'è un ambiente molto buono, e possiamo farcela. Vedo i miei tranquilli e concentrati". Così Carlo, in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di ...Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro il Real Madrid valida per la semifinale di ritorno di Champions League, dopo ...Dopo che abbiamo vinto la Liga qui c'è un ambiente molto buono, e possiamo farcela. Vedo i miei tranquilli e concentrati". Così Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di ...