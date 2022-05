Adrano abbraccia Nunzio Stancampiano | l’ex allievo di “Amici” incontra il sindaco

Advertising

Prospettive

Un abbraccio intenso tra madre e figlio in cui è raccontato tutto il sostegno della donna in questi mesi di partecipazione del ragazzo all'accademia Mediaset. Poi, questa mattina, Nunzio è stato ...Oltre all’abbraccio con i familiari, non sono mancati per lui gli scatti con i fedeli supporters, selfie, ed autografi, segno che il latinista è ormai una star di Adrano. Non a caso il latinista di ...