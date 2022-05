Ucraina, sottovalutare Putin rischia di essere fatale: serve un governo più prudente (Di lunedì 2 maggio 2022) In questi giorni in Pakistan e in India le temperature sono tra i 45 e i 50 gradi, le più alte mai registrate per la stagione primaverile. A rischio è la produzione agricola che alimenta milioni di persone e la tenuta della rete elettrica delle grandi città, mentre scoppiano continuamente incendi dovuti a fenomeni di combustione spontanea delle discariche e delle foreste causate dalle temperature record. Mentre il cambiamento climatico accelera i suoi effetti di devastazione, la specie vivente più stupida del pianeta rincorre con ottusa determinazione l’ennesimo conflitto bellico. Gli uomini da sempre si combattono per competere sul controllo delle risorse, per interessi dei gruppi dominanti, per ambizioni e volontà di potenza. Invece di scegliere le strategie collaborative si fanno la guerra, si uccidono a vicenda, compiono stermini e violenze che nessun altro essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) In questi giorni in Pakistan e in India le temperature sono tra i 45 e i 50 gradi, le più alte mai registrate per la stagione primaverile. A rischio è la produzione agricola che alimenta milioni di persone e la tenuta della rete elettrica delle grandi città, mentre scoppiano continuamente incendi dovuti a fenomeni di combustione spontanea delle discariche e delle foreste causate dalle temperature record. Mentre il cambiamento climatico accelera i suoi effetti di devastazione, la specie vivente più stupida del pianeta rincorre con ottusa determinazione l’ennesimo conflitto bellico. Gli uomini da sempre si combattono per competere sul controllo delle risorse, per interessi dei gruppi dominanti, per ambizioni e volontà di potenza. Invece di scegliere le strategie collaborative si fanno la guerra, si uccidono a vicenda, compiono stermini e violenze che nessun altro...

