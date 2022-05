Ucraina, le notizie più importanti del 68esimo giorno di guerra – Il live blog (Di lunedì 2 maggio 2022) Nel 68esimo giorno della guerra in Ucraina un centinaio di civili è stato evacuato dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, secondo un piano che ha coinvolto la croce rossa e le autorità di Kiev e che dovrebbe proseguire oggi. Un fotografo della Reuters ha visto dei civili arrivare al centro di accoglienza temporanea e le Nazioni Unite hanno confermato che era in corso un’operazione di passaggio sicuro per evacuare le persone. Intanto gli Stati Uniti annunciano la visita del presidente Joe Biden in Ucraina, mentre altre esplosioni sono state udite a Belgorod e l’esercito russo ha annunciato bombardamenti a Donetsk. L’Ucraina ha annunciato di aver smascherato una spia russa all’interno dell’esercito mentre secondo i media di Kiev Mosca ha un piano per invadere la Moldovia e prendere la ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Neldellainun centinaio di civili è stato evacuato dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, secondo un piano che ha coinvolto la croce rossa e le autorità di Kiev e che dovrebbe proseguire oggi. Un fotografo della Reuters ha visto dei civili arrivare al centro di accoglienza temporanea e le Nazioni Unite hanno confermato che era in corso un’operazione di passaggio sicuro per evacuare le persone. Intanto gli Stati Uniti annunciano la visita del presidente Joe Biden in, mentre altre esplosioni sono state udite a Belgorod e l’esercito russo ha annunciato bombardamenti a Donetsk. L’ha annunciato di aver smascherato una spia russa all’interno dell’esercito mentre secondo i media di Kiev Mosca ha un piano per invadere la Moldovia e prendere la ...

