Roma, la Conference porta via punti: ecco quanti ne ha persi da inizio anno (Di lunedì 2 maggio 2022) Su 16 partite la Roma è riuscita solo 6 volte a portare a casa la vittoria dopo l'impegno europeo, nelle restanti 10 sono arrivate... Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) Su 16 partite laè riuscita solo 6 volte are a casa la vittoria dopo l'impegno europeo, nelle restanti 10 sono arrivate...

sportli26181512 : Roma, la Conference porta via punti: ecco quanti ne ha persi da inizio anno: Su 16 partite la Roma è riuscita solo… - azimmolo : @ErreNove__ @toore21_ Ehm no. Nei criteri si parla di differenza reti scontri diretti, non di gol fuori casa. Quind… - Romagialloross4 : #ETEREGIALLOROSSA, #Corsi: “Se la #ASRoma vince la #Conference è un capolavoro di #Mourinho” #RomaLeicester - LorenzoFracassa : RT @ASRomaPartite: ?? Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Uefa Conference League, sarà visibile in chiaro su TV 8 giovedì alle 21:00… - romanellialessa : RT @ASRomaPartite: ?? Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Uefa Conference League, sarà visibile in chiaro su TV 8 giovedì alle 21:00… -