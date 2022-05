Lazio, che attacco a Mourinho: «Prova a distogliere l’attenzione dai risultati mancati» (Di lunedì 2 maggio 2022) La Lazio risponde a José Mourinho dopo l’attacco dello Special One per il gol di Acerbi contro lo Spezia La Lazio non resta in silenzio dopo l’attacco di José Mourinho in merito al gol di Acerbi contro lo Spezia e risponde per le rime all’allenatore della Roma, e non solo, tramite una nota ufficiale. LA NOTA – «Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Larisponde a Josédopo l’dello Special One per il gol di Acerbi contro lo Spezia Lanon resta in silenzio dopo l’di Joséin merito al gol di Acerbi contro lo Spezia e risponde per le rime all’allenatore della Roma, e non solo, tramite una nota ufficiale. LA NOTA – «Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che laè ossessivamente nei loro pensieri più di ...

