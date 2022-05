La Dea beffa la Salernitana

(Di lunedì 2 maggio 2022) AGI - Lava a pochi minuti da un altro colpaccio, ma si deve accontentare solo di un 1-1 in casa dell'Atalanta. Ci pensa Pasalic a salvare la Dea all'88' dopo l'iniziale vantaggio di Ederson: la squadra di Nicola torna comunque a casa con un ottimo punto per la salvezza, che la porta a -2 dal Cagliari in attesa del recupero con il Venezia (giovedì) e dello scontro diretto proprio contro i sardi. La formazione di Gasperini invece agguanta la Fiorentina al settimo posto a quota 56 punti. In un primo tempo abbastanza equilibrato sono i padroni di casa che provano a fare la gara, ma senza creare troppi problemi alla retroguardia campana. D'altro canto i granata se la giocano alla pari e senza paura, trovando al 27' il vantaggio con Ederson, che si avventa in spaccata sull'imperiosa sponda aerea di Djuric. Una decina di minuti piu' tardi la ...

