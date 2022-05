Il governo conferma Parente all'Aisi e Caravelli all'Aise (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ha prorogato per quattro anni Giovanni Caravelli alla direzione dell’Aise. Caravelli, generale di corpo d’armata, dirigeva Agenzia informazioni e sicurezza esterna già dal 2020, quando era succeduto a Luciano Carta. Come anticipato dal Foglio, la riconferma era già nell’aria da qualche mese, essendo il profilo di Caravelli gradito sia ai principali partiti del Parlamento che allo stesso Mario Draghi. La riunione ha portato anche alla conferma di Mario Parente alla direzione dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna, per un mandato di due anni. Parente, che viene dai carabinieri, dirige il servizio segreto interno dal 2016. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ha prorogato per quattro anni Giovannialla direzione dell’, generale di corpo d’armata, dirigeva Agenzia informazioni e sicurezza esterna già dal 2020, quando era succeduto a Luciano Carta. Come anticipato dal Foglio, la riera già nell’aria da qualche mese, essendo il profilo digradito sia ai principali partiti del Parlamento che allo stesso Mario Draghi. La riunione ha portato anche alladi Marioalla direzione dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna, per un mandato di due anni., che viene dai carabinieri, dirige il servizio segreto interno dal 2016.

