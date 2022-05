"Ho fatto il mio dovere", la difesa di Brindisi per l'intervista a Lavrov. E Mieli lo esalta (Di lunedì 2 maggio 2022) “Vorrei sottolineare che le affermazioni di Lavrov sugli ebrei arrivano dopo due mie interlocuzioni. Se non avessi fatto quelle interlocuzioni, se non mi fossi messo in contraddizione con lui, non ci sarebbe stato uno dei tanti argomenti che sono venuti fuori da questa intervista”. Queste le parole di Giuseppe Brindisi per difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte per via dell'intervista fatta al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante la trasmissione da lui condotta, Zona Bianca, in onda su Rete4. Ospite di Nicola Porro durante la puntata di lunedì 2 maggio di Quarta Repubblica, Brindisi spiega le sue ragioni e difende il lavoro della sua redazione: “Secondo me l'intervista deve far venire fuori delle notizie. Io non devo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 maggio 2022) “Vorrei sottolineare che le affermazioni disugli ebrei arrivano dopo due mie interlocuzioni. Se non avessiquelle interlocuzioni, se non mi fossi messo in contraddizione con lui, non ci sarebbe stato uno dei tanti argomenti che sono venuti fuori da questa”. Queste le parole di Giuseppeper difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte per via dell'fatta al ministro degli Esteri russo Sergejdurante la trasmissione da lui condotta, Zona Bianca, in onda su Rete4. Ospite di Nicola Porro durante la puntata di lunedì 2 maggio di Quarta Repubblica,spiega le sue ragioni e difende il lavoro della sua redazione: “Secondo me l'deve far venire fuori delle notizie. Io non devo ...

bendellavedova : Ho telefonato ad Ambasciatore Israele in Italia @droreydar per manifestargli la totale disapprovazione per le frasi… - antoniospadaro : Dal nulla al tutto: 153 grossi pesci. Un uomo misterioso aveva portato la sproporzione in quella nottata di pesca i… - goldencoeurx : Per tutto il male che mi hai fatto per le sofferenze che mi hai causato per le lacrime che mi hai fatto versare io… - GMarkabaoui : @Lvmbowski molto adirato, ma il fatto che la salsa piccante rientri nel goat debate ha ancora più condizionato il mio voto - ilnorge : Cassano che fa 'chapeau' mi piace? No. È un trend che ha fatto 807 parodie? Chapeau. È diventato virale? Chapeau. È… -