Ecco il "cacciatore di Droni" capace di catturarli sia in volo che da terra con un rete in kevlar – VIDEO (Di lunedì 2 maggio 2022) Il cacciatore di Droni è arrivato: è a sua volta un drone ed è in grado di catturare i suoi "simili" sia in volo che da terra. E' capace di automutilarsi, perdendo i suoi rotori, per catturare altri Droni lanciando una rete in kevlar. Drone Interceptor – Computermagazine.itSi chiama Drone Interceptor ed è stato ideato da Aleksey Zaitsevsky a partire da componenti di Droni da competizione. "Al momento dell'attacco, i rotori accelerano e si staccano dal telaio" ha spiegato Zaitsevsky parlando del funzionamento del suo drone. "Allo stesso tempo, vengono rilasciate le cinghie che fissano la rete. La rete in kevlar blocca i rotori del bersaglio e interrompe il controllo ...

