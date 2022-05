Dl aiuti, M5s? Draghi: dispiaciuti ma nessun rischio fibrillazioni (Di lunedì 2 maggio 2022) "Ovviamente siamo rimasti dispiaciuti, io mi auguro che non abbia conseguenze particolari che si traducono in fibrillazioni. E' un disaccordo che cercheremo di superare in qualche modo". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) "Ovviamente siamo rimasti, io mi auguro che non abbia conseguenze particolari che si traducono in. E' un disaccordo che cercheremo di superare in qualche modo". Lo ha detto ...

