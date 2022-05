Commissione Ue contro Apple: posizione dominante con Apple Pay (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo la Commissione europea Apple abusa della sua posizione dominante nel mercato dei wallet mobile su dispositivi iOS. E lo farebbe limitando l'accesso a una tecnologia standard utilizzata per i pagamenti contactless con dispositivi mobili nei negozi, denominata "Near-Field Communication (NFC). "La conclusione preliminare a cui siamo giunti oggi riguarda i pagamenti mobile nei negozi. Escludendo altri dal gioco, Apple ha ingiustamente protetto i suoi wallet Apple Pay dalla concorrenza. Se dimostrato, questo comportamento equivarrebbe ad abuso di posizione dominante, il che è illegale secondo le nostre regole", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager.La ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo laeuropeaabusa della suanel mercato dei wallet mobile su dispositivi iOS. E lo farebbe limitando l'accesso a una tecnologia standard utilizzata per i pagamenti contactless con dispositivi mobili nei negozi, denominata "Near-Field Communication (NFC). "La conclusione preliminare a cui siamo giunti oggi riguarda i pagamenti mobile nei negozi. Escludendo altri dal gioco,ha ingiustamente protetto i suoi walletPay dalla concorrenza. Se dimostrato, questo comportamento equivarrebbe ad abuso di, il che è illegale secondo le nostre regole", ha dichiarato la vicepresidente dellaMargrethe Vestager.La ...

fattoquotidiano : Giornalisti russi nei talk Rai, la commissione Ue: “Non si eludano le sanzioni europee contro la propaganda russa” - borghi_claudio : Nessuna sponda M5S in commissione XII. Noi abbiamo votato contro il parere di speranza per togliere la sospensione… - GuidoDeMartini : ?? SOLO UN PUGNO DI MOSCHE ?? ?? Questo è quello che mi trovo in mano dopo avere provato a difendere gli emendamenti d… - chiarachiti2 : RT @davcarretta: La Commissione dell'Ue: 'La propaganda e la disniformazione sono uno strumento essenziale e strumentale per sostenere l'ag… - pary1977 : RT @laura_ceruti: Voglio commissione di inchiesta e un magistrato coraggioso che indaghi sui rapporti intrattenuti dalla politica italiana… -