Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 1 maggio 2022 (Di lunedì 2 maggio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 1 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. AGGIORNAMENTO: i dati di ieri subiranno un ritardo a causa di un problema tecnico della società Auditel. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Felicia Impastato ha totalizzato spettatori (% di share); su Canale5 la serie tv Gli Eredi della Terra si è portata a casa spettatori (share %). Su Italia1 il film Tre uomini e una gamba ha ottenuto spettatori (%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Rookie ha totalizzato spettatori (%) e a seguire quello di Blue Bloods (%), mentre su Rai3 la parte serale del Concerto del Primo ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 2 maggio 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. AGGIORNAMENTO: idisubiranno un ritardo a causa di un problema tecnico della societàtv Prima serata Su Rai1 il film tv Felicia Impastato ha totalizzato spettatori (% di share); su Canale5 la serie tv Gli Eredi della Terra si è portata a casa spettatori (share %). Su Italia1 il film Tre uomini e una gamba ha ottenuto spettatori (%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Rookie ha totalizzato spettatori (%) e a seguire quello di Blue Bloods (%), mentre su Rai3 la parte serale del Concerto del Primo ...

tvzoomitalia : Avviso: dati Auditel in ritardo #auditel #ascoltitv - AndreaAAmato : Avviso: dati Auditel in ritardo #auditel #ascoltitv - awcfcp : @amicii_news si ma se riportate i dati tipo ascolti e posizioni itunes riportateli tutti - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 1° maggio: Che Tempo Che Fa, Felicia Impastato, Non è l’Arena, dati Auditel e share - R_F_77777 : Brindisi per invitare Lavrov deve essere proprio disperato. Mi sa che i dati sugli ascolti sono impietosi -