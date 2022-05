Abbattuto un caccia ucraino nei pressi di Sloviansk (Di lunedì 2 maggio 2022) Mosca ha rivendicato l'abbattimento di un caccia ucraino MiG-29 nei pressi di Sloviansk, nella parte orientale dell'Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver colpito 38 obiettivi militari in Ucraina, compresi depositi di... Leggi su europa.today (Di lunedì 2 maggio 2022) Mosca ha rivendicato l'abbattimento di unMiG-29 neidi, nella parte orientale dell'Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver colpito 38 obiettivi militari in Ucraina, compresi depositi di...

