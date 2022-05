Maurizio Costanzo interviene in diretta a Domenica In dopo la delusione di un collega (Di domenica 1 maggio 2022) Teo Teocoli oggi pomeriggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’attore e conduttore ha detto di essere molto dispiaciuto per il trattamento che gli ha riservato la televisione. Teocoli si sente snobbato dalla tv e in merito a questo ha anche bacchettato Maurizio Costanzo. “Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla televisione. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti. Lì io non ci sono mai. Ad esempio nel film di Maurizio Costanzo, Alfabeto di Costanzo, lui parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi del programma. Io sono stato messo per terzultimo. Ha detto ‘questo, quello, poi c’è pure Teocoli’. Ho sentito ‘lasciamo perdere Teocoli, lui non ci interessa dai’. Se ci sono stati problemi con lui? Sì, in pratica che non sono andato a ... Leggi su biccy (Di domenica 1 maggio 2022) Teo Teocoli oggi pomeriggio è stato ospite di Mara Venier aIn. L’attore e conduttore ha detto di essere molto dispiaciuto per il trattamento che gli ha riservato la televisione. Teocoli si sente snobbato dalla tv e in merito a questo ha anche bacchettato. “Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla televisione. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti. Lì io non ci sono mai. Ad esempio nel film di, Alfabeto di, lui parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi del programma. Io sono stato messo per terzultimo. Ha detto ‘questo, quello, poi c’è pure Teocoli’. Ho sentito ‘lasciamo perdere Teocoli, lui non ci interessa dai’. Se ci sono stati problemi con lui? Sì, in pratica che non sono andato a ...

