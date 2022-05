”Avete un’ossessione con Zaniolo!” Mourinho si sfoga nel post gara (Di domenica 1 maggio 2022) Josè Mourinho, tecnico della Roma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn: Sulla partita in generale: ”Per me è una partita con poche qualità. La squadra che voleva vincere non ha fatto ciò che è sufficiente per vincere. La squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita. L’arbitro ha lasciato fare. Secondo me è una partita povera di qualità”. Alla domanda se la partita con il Leicester avesse influito sulla stanchezza della squadra: ”Certo! Ovviamente si, ha influito la partita di giovedì scorso e di giovedì prossimo. Siamo in una situazione veramente dura e difficile. Tutte le partite di giovedì in europa e tutte le partite di domenica in campionato sono ovviamente molto difficili. Il Leicester oggi ha fatto riposare nove giocatori, hanno giocato Schmeichel e Albrighton. La situazione è dura per noi, però l’intenzione è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 1 maggio 2022) Josè, tecnico della Roma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn: Sulla partita in generale: ”Per me è una partita con poche qualità. La squadra che voleva vincere non ha fatto ciò che è sufficiente per vincere. La squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita. L’arbitro ha lasciato fare. Secondo me è una partita povera di qualità”. Alla domanda se la partita con il Leicester avesse influito sulla stanchezza della squadra: ”Certo! Ovviamente si, ha influito la partita di giovedì scorso e di giovedì prossimo. Siamo in una situazione veramente dura e difficile. Tutte le partite di giovedì in europa e tutte le partite di domenica in campionato sono ovviamente molto difficili. Il Leicester oggi ha fatto riposare nove giocatori, hanno giocato Schmeichel e Albrighton. La situazione è dura per noi, però l’intenzione è ...

