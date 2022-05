Andrea Bocelli | ladri in azione nella sua nuova villa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 maggio 2022) Isono entrati di nottedi, hanno scavalcato il cancello e sembra abbiano forzato una porta di servizio. I malviventi hanno svaligiato ladima non è la casa in cui il tenore vive sul lungomare di forte dei Marmi ma una acquistata da poco tempo. Era quindi unadisabitata e in fase di ristruttur, la secondacheha acquistato sempre nel versiliese. Non è in realtà ancora chiaro se i malviventi abbiano portato via cose di gran valore, proprio perché la alla era disabitata. L’allarme è stato dato il giorno seguente dal personale di servizio, iquindi hanno potuto agire del tutto ...