Per la patria o per soldi, chi sono i fixer sul campo in Ucraina

AGI – Per amor di patria, per soldi, per mestiere. I fixer sono i protagonisti dell'informazione dietro le quinte della guerra. Aiutano i giornalisti a cercare storie, fonti, a districarsi nella burocrazia locale, a spostarsi in auto e nelle traduzioni. "È anche un modo per combattere la depressione" Anastasya Orl ha 28 anni, è di Kiev. "Come molte persone in Ucraina ho perso il mio lavoro, mi occupavo di finanza – racconta all'AGI, contattata tramite la popolare pagina Facebook 'I need a fixer', punto di riferimento della comunità internazionale dei cronisti - Così un amico mi ha segnalato questa opportunità ritenendomi adatta perché conosco la città e sono attiva nella vita cittadina, anche nel volontariato, oltre ad avere numerosi contatti". C'è anche una ragione più profonda ...

