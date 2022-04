L’economia circolare potrebbe essere la soluzione, ma non decolla (Di martedì 5 aprile 2022) L’economia europea sta vivendo un momento di forte crisi. Mancano molte materie prime e i prezzi salgono vertiginosamente. Le responsabilità vanno ricercate in più direzioni. L’aumento della domanda; la crisi climatica, che diminuisce la capacità degli ecosistemi di offrire risorse; la pandemia, che ha segnato una battuta d’arresto alL’economia mondiale; la guerra in Ucraina, che ha acuito la fragilità energetica dell’Europa. La soluzione esiste ed è alla nostra portata: si chiama economia circolare. Ma ancora non decolla. I dati parlano chiaro. Tra il 2018 e il 2020, a livello mondiale il tasso di circolarità (ossia la quantità di materiali utilizzati che provengono da quelli riciclati) è sceso dal 9,1% all’8,6%. I consumi sono cresciuti di oltre l’8% (superando i 100 miliardi di tonnellate di materia ... Leggi su formiche (Di martedì 5 aprile 2022)europea sta vivendo un momento di forte crisi. Mancano molte materie prime e i prezzi salgono vertiginosamente. Le responsabilità vanno ricercate in più direzioni. L’aumento della domanda; la crisi climatica, che diminuisce la capacità degli ecosistemi di offrire risorse; la pandemia, che ha segnato una battuta d’arresto almondiale; la guerra in Ucraina, che ha acuito la fragilità energetica dell’Europa. Laesiste ed è alla nostra portata: si chiama economia. Ma ancora non. I dati parlano chiaro. Tra il 2018 e il 2020, a livello mondiale il tasso di circolarità (ossia la quantità di materiali utilizzati che provengono da quelli riciclati) è sceso dal 9,1% all’8,6%. I consumi sono cresciuti di oltre l’8% (superando i 100 miliardi di tonnellate di materia ...

