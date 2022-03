Venditti e De Gregori in tour: «Noi figli allattati dalla stessa lupa» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antonello Venditti e Francesco De Gregori presentano il tour che li vedrà suonare insieme all’Olimpico di Roma e nei principali festival estivi Una storia comune e diversa, quella di Antonello Venditti e Francesco De Gregori: due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album Theorius Campus (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibile tour che, quest’estate, li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia. «Abbiamo buttato giù le prime idee durante un lungo pranzo: all’inizio ci giravamo intorno e poi ci siamo detti “lo vogliamo fare veramente?”. Il pensiero è ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antonelloe Francesco Depresentano ilche li vedrà suonare insieme all’Olimpico di Roma e nei principali festival estivi Una storia comune e diversa, quella di Antonelloe Francesco De: due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album Theorius Campus (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibileche, quest’estate, li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia. «Abbiamo buttato giù le prime idee durante un lungo pranzo: all’inizio ci giravamo intorno e poi ci siamo detti “lo vogliamo fare veramente?”. Il pensiero è ...

Advertising

alex_liccardo : La reunion. #Venditti e #DeGregori, a volte ritornano #musica #italia - earonemusic : ?? - “Generale” di Antonello Venditti & Francesco De Gregori entra in #top100 classifica parziale #airplay italiana… - MaricaGusmitta : RT @f_carrubba: La canzone assoluta per la #pace 'Generale', l'incontro con #Ultimo e la volta in cui, ancora sconosciuti, si sono persi su… - CaffeChimici : RT @f_carrubba: La canzone assoluta per la #pace 'Generale', l'incontro con #Ultimo e la volta in cui, ancora sconosciuti, si sono persi su… - canzoniQdamore : RT @f_carrubba: La canzone assoluta per la #pace 'Generale', l'incontro con #Ultimo e la volta in cui, ancora sconosciuti, si sono persi su… -