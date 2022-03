Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per essere in primo piano settimo giorno di guerra in Ucraina le truppe aviotrasportate i russi sono atterrati a kharkiv e hanno attaccato un ospedale colpite anche la sede della polizia all’università Piovono ancora missili e bombe di particolari su chi F sulle città del nord-est di convoglio di blindati di oltre 60 km prosegue la sua Marcia alla capitale dove un ragazzo ha centrato la torre TV provocando 5 morti nel mirino Ci sarebbe anche la cattedrale di Santa Sofia a chi è patrimonio UNESCO anche a mariupol sarebbe circondato da truppe russe sono meno 136 civili che sono stati uccisi finora dall’ invasione russa in Ucraina iniziato a giovedì scorso l’hanno detto le nazioni secondo quanto riporta la BBC precisando che tre morti dovrebbero esserci 13 bambini di tanto la terza guerra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per essere in primo piano settimo giorno di guerra in Ucraina le truppe aviotrasportate i russi sono atterrati a kharkiv e hanno attaccato un ospedale colpite anche la sede della polizia all’università Piovono ancora missili e bombe di particolari su chi F sulle città del nord-est di convoglio di blindati di oltre 60 km prosegue la sua Marcia alla capitale dove un ragazzo ha centrato la torre TV provocando 5 morti nel mirino Ci sarebbe anche la cattedrale di Santa Sofia a chi è patrimonio UNESCO anche a mariupol sarebbe circondato da truppe russe sono meno 136 civili che sono stati uccisi finora dall’ invasione russa in Ucraina iniziato a giovedì scorso l’hanno detto le nazioni secondo quanto riporta la BBC precisando che tre morti dovrebbero esserci 13 bambini di tanto la terza guerra ...

