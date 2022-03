Ucraina: sono 3.840 i profughi arrivati in Italia (Di mercoledì 2 marzo 2022) sono 3.840 i cittadini ucraini entrati in Italia dall'inizio del conflitto e fino a mezzanotte del 1 marzo. Si tratta di 1.890 donne, 570 uomini e 1.380 minori. Lo riferiscono fonti del Viminale. Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022)3.840 i cittadini ucraini entrati indall'inizio del conflitto e fino a mezzanotte del 1 marzo. Si tratta di 1.890 donne, 570 uomini e 1.380 minori. Lo riferiscono fonti del Viminale.

