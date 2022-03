Successo del Carnevale Paupisano, con uno sguardo all’Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Quello di ieri a Paupisi è stato un pomeriggio di divertimento per i bambini ma con lo sguardo sempre ai loro coetanei, e non solo, dell’Ucraina. Questo è stato il Carnevale Paupisano 2022 organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in piazza don Tommaso Boscaino con musica, balli, animazione, gonfiabili e zucchero filato. C’è stato poi un momento toccante e significativo nel corso della festa con un flash mob per la pace e per lanciare un segnale forte contro tutte le guerre, e in particolare contro questa in Ucraina. Pochi minuti forti e commoventi per manifestare la vicinanza al popolo ucraino e la netta contrarietà alla guerra che sta insanguinando il cuore dell’Europa. “A nome del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Paupisi – dichiara Dario Orsillo presidente della Pro Loco – voglio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Quello di ieri a Paupisi è stato un pomeriggio di divertimento per i bambini ma con losempre ai loro coetanei, e non solo, dell’Ucraina. Questo è stato il2022 organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in piazza don Tommaso Boscaino con musica, balli, animazione, gonfiabili e zucchero filato. C’è stato poi un momento toccante e significativo nel corso della festa con un flash mob per la pace e per lanciare un segnale forte contro tutte le guerre, e in particolare contro questa in Ucraina. Pochi minuti forti e commoventi per manifestare la vicinanza al popolo ucraino e la netta contrarietà alla guerra che sta insanguinando il cuore dell’Europa. “A nome del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Paupisi – dichiara Dario Orsillo presidente della Pro Loco – voglio ...

