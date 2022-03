Ruby ter | tra beneficiari soldi Berlusconi anche Marta Fascina e Radio Maria

Advertising

fattoquotidiano : Ruby ter, il consulente della difesa: “Berlusconi ha regalato in 11 anni oltre 18 milioni di euro: 4,1 alle Olgetti… - repubblica : Ruby Ter, la cantante Cristina Ravot: 'Silvio Berlusconi mi regalò una casa da 1,7 milioni e mi faceva bonifici ogn… - fattoquotidiano : B. 2 volte ko. Negata la revisione del processo Mediaset: “Nessuna nuova prova” La Ravot al Ruby ter: “Mi donò una… - Laura_Zanchi : Agenzia ANSA: Ruby ter: consulente Cav, 3 milioni a infermiera, curò madre. - lockifra : RT @fattoquotidiano: Ruby ter, il consulente della difesa: “Berlusconi ha regalato in 11 anni oltre 18 milioni di euro: 4,1 alle Olgettine”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter

Read More News, 'da Berlusconi 18,5 milioni in regali e bonifici in 11 anni' 2 Marzo 2022 In undici anni Silvio Berlusconi ha fatto bonifici e regali per 18,5 milioni di euro, di cui circa 4,...Read More News, 'da Berlusconi 18,5 milioni in regali e bonifici in 11 anni' 2 Marzo 2022 In undici anni Silvio Berlusconi ha fatto bonifici e regali per 18,5 milioni di euro, di cui circa 4,...In undici anni Berlusconi ha elargito prestiti e donazioni per 18,5 milioni di euro, di cui circa 4,1 milioni alle imputate del processo Ruby ter e 8 milioni ad altre persone, oltre ai quasi 5,5 ...E ancora, sempre in quegli undici anni, l'ex premier ha regalato anche circa 5,5 milioni ad «associazioni, enti, organismi politici, religiosi». Ma così come i circa 8,8 milioni di euro 'a soggetti te ...