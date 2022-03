Rifiuti sempre più nel mirino della mafia nel Gargano | propongo la gestione pubblica

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 16 febbraio 2022 a Peschici, nel, sono stati incendiati tre camion per la raccolta dei. Eranoditta Ecogreen che svolge in appalto il servizio di raccoltanella città. A dicembre 2021 un incendio doloso aveva distrutto, nello stesso comune e per la stessa ditta, due compattatori per la carta da macero. La situazione è grave. Solo dall’inizio del 2022 ci sono stati 12 attentati nel foggiano. Quattro a Foggia, quattro a San Severo, uno a Vieste, uno a Monte Sant’Angelo ai danni dell’assessore comunale Generoso Rignanese, uno a Manfredonia e il dodicesimo a Peschici di cui ho scritto sopra. Nella notte del 3 gennaio due bombe sono state fatte esplodere a San Severo a un’ora di distanza l’una dall’altra. Appaiono tutti verosimilmente messaggi di intimidazione, spesso ad attività produttive ...

