Nuovo stadio Milan e Inter: parla il governatore Fontana (Di mercoledì 2 marzo 2022) È Intervenuto ai microfoni di Radio Lombardia Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, a proposito delle voci che negli ultimi giorni hanno ipotizzato una possibile ubicazione del Nuovo stadio di Milan e Inter fuori dal capoluogo lombardo. Di seguito le parole di Fontana. Milan Inter stadio“Io sono favorevole all’idea che lo stadio dei due club rimanga a Milano. Per quanto mi riguarda è un punto importante per la città poter avere lo stadio a Milano e spero che la storia dello spostamento dell’impianto fuori dal capoluogo non sia una ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Èvenuto ai microfoni di Radio Lombardia Attiliodella Regione Lombardia, a proposito delle voci che negli ultimi giorni hanno ipotizzato una possibile ubicazione deldifuori dal capoluogo lombardo. Di seguito le parole di“Io sono favorevole all’idea che lodei due club rimanga ao. Per quanto mi riguarda è un punto importante per la città poter avere loo e spero che la storia dello spostamento dell’impianto fuori dal capoluogo non sia una ...

