Noemi non ha diffidato Barù: la smentita (Di mercoledì 2 marzo 2022) Attraverso i social Noemi ha smentito di aver diffidato Barù e ha precisato La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Attraverso i socialha smentito di avere ha precisato La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

tizianasullalun : Mi dispiace deludervi ma #Noemi non ha diffidato #Baru . #gfvip - oxygeneeuropeen : non noemi e di battista laureati nella stessa università stessa facoltà...... ma io fino a che punto..... - filivalli : Comunque è passato un mese e ti amo non lo so dire is still that bitch anche con l’arrangiamento più scarno. Noemi… - userosies : RT @s6eon: Ragazzi ma come fate a non invidiare l'amicizia tra me e noemi cioè io lo farei - s6eon : Ragazzi ma come fate a non invidiare l'amicizia tra me e noemi cioè io lo farei -