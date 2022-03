Mercedes GLC | arriva la versione speciale Night Edition Plus – FOTO

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilovers che macinano dune, s’inerpicano sugli sterrati più tosti di montagna o guadano i fiumi esistono. E si comprano una costosa ma spigolosa Classe G. Poi c’è a listino una sempre più modaiola serie di vetture che hanno pure la “G” nel nome ma che difficilmente le vedremo sguazzare nel fango. Sono le GLC e le GLC Coupé (cui va aggiunta la cuginetta tutta-elettrica EQC). “I nostri clienti non le utilizzano mai per andare in fuoristrada. Al massimo ci fanno la settimana bianca”, fanno sapere dall’ufficio comunicazione diItalia. Complessivamente, la famiglia delle suv della Stella (che si fa via via più numerosa e ora conta su ben undici componenti equipaggiati con motori a benzina, a gasolio, mild-hybrid, hybrid plug-in, elettrici) vale il 40% delle immatricolazioni della marca in Italia. La sottofamiglia GLC rappresenta a ...

Advertising

fabiocavagnera : RT @motorionline: Sulle strade del Chianti con la #MercedesGLC: l'edizione speciale Night Edition, l'intervista a @eblaset e le sensazioni… - motorionline : Sulle strade del Chianti con la #MercedesGLC: l'edizione speciale Night Edition, l'intervista a @eblaset e le sensa… - accessoricarro1 : Griglia Mercedes GLC X253 2015-2019 Look SPORT (Cod. E-TCM0272) - lautomobile_ACI : Entro la fine del 2022 è attesa la presentazione della seconda generazione di GLC, che sarà il primo crossover real… - corriere_motori : Motori diesel o plug-in hybrid, prezzi da 66.494 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes GLC

è stato lanciato nel 2016 in Italia, e da quel momento, ha conquistato più di 49.000 clienti. Tra i punti di forza della vettura, in cima ci sono senza dubbio le eccellenti prestazioni su ...leggi anche: motori, allestimenti, prezzi [Primo contatto] Auto più affidabili in Europa - Classifica SUV Non sorprende che i marchi premium siano in testa alla classifica con LEXUS sul ...Annuncio vendita Mercedes-Benz GLC suv 220 d 4Matic Sport usata del 2018 a Tavarnelle Val di Pesa, Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Il SUV di maggiore successo della Casa di Stoccarda, Mercedes GLC, oggi si presenta in una versione ancora più esclusiva per la variante premium.