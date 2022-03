La settimana bianca di Elena Santarelli, felicità a vette altissime (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una settimana bianca sorprendete per Elena Santarelli, fatta di amore, relax e spensieratezza senza rinunciare a qualche scatto sexy da postare sui social. La showgirl ha trascorso qualche giorno a San Vigilio di Marebbe e ora che è tornata a Roma sfoglia via Instagram il suo album delle vacanze. Elena si è concessa qualche discesa sugli sci e qualche passeggiata in vetta ad ammirare il paesaggio imbiancato, sempre bellissima e piena di buonumore. Ha sfidato il freddo posando all’aperto con la tshirt a maniche corte, e osato ancora di più quando si è fatta ritrarre in bikini, con il lato B tonico in mostra. “Mamma e figlia tanto felici” ha scritto la Santarelli accanto a una foto in cui salta nella neve insieme a Greta, la secondogenita avuta dal marito Bernardo ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unasorprendete per, fatta di amore, relax e spensieratezza senza rinunciare a qualche scatto sexy da postare sui social. La showgirl ha trascorso qualche giorno a San Vigilio di Marebbe e ora che è tornata a Roma sfoglia via Instagram il suo album delle vacanze.si è concessa qualche discesa sugli sci e qualche passeggiata in vetta ad ammirare il paesaggio imto, sempre bellissima e piena di buonumore. Ha sfidato il freddo posando all’aperto con la tshirt a maniche corte, e osato ancora di più quando si è fatta ritrarre in bikini, con il lato B tonico in mostra. “Mamma e figlia tanto felici” ha scritto laaccanto a una foto in cui salta nella neve insieme a Greta, la secondogenita avuta dal marito Bernardo ...

