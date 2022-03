Guerra in Ucraina: i 300 aerei da combattimento russi a terra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dov'è l'aviazione russa? L'invasione dell'Ucraina è iniziata da cinque giorni con una salva di missili da crociera e balistici che ha distrutto i principali radar ucraini. Il risultato immediato è stato quello di accecare efficacemente l'aviazione di Kiev e di ostacolare i movimenti degli aerei rendendo inservibili le principali basi aeree. Gli attacchi hanno colpito anche il centro di controllo voli e le batterie di missili terra-aria ucraine, materiale ex sovietico che soffriva comunque di mancanza di ricambi. Dunque il passo successivo, logico e previsto, sarebbe stato che le forze aeronautiche russe attaccassero su larga scala per distruggere del tutto l'aviazione Ucraina. Con la sua catena di allerta precoce accecata e molte piste inservibili, l'aeronautica della giovane Repubblica era vulnerabile ai raid dei ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dov'è l'aviazione russa? L'invasione dell'è iniziata da cinque giorni con una salva di missili da crociera e balistici che ha distrutto i principali radar ucraini. Il risultato immediato è stato quello di accecare efficacemente l'aviazione di Kiev e di ostacolare i movimenti deglirendendo inservibili le principali basi aeree. Gli attacchi hanno colpito anche il centro di controllo voli e le batterie di missili-aria ucraine, materiale ex sovietico che soffriva comunque di mancanza di ricambi. Dunque il passo successivo, logico e previsto, sarebbe stato che le forze aeronautiche russe attaccassero su larga scala per distruggere del tutto l'aviazione. Con la sua catena di allerta precoce accecata e molte piste inservibili, l'aeronautica della giovane Repubblica era vulnerabile ai raid dei ...

