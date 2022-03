Femminicidio Pontecagnano, insulti sul profilo Fb dell’assassino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – “Assassino”, “bastardo”. Sono gli insulti, centinaia, comparsi nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di Alfredo Erra, il 40enne che ieri mattina ha ucciso la sua ex a Pontecagnano Faiano (Salerno). Al momento ancora non si sa quando potranno essere celebrati i funerali della giovane Anna Borsa, 30 anni. Intanto il negozio dove lavorava è stato sottoposto a sequestro così come i cellulari della ragazza e dell’omicida. Gli investigatori vogliono comprendere, ancor meglio, cosa sia accaduto negli ultimi giorni e cosa abbia scatenato nella mente di Erra questa furia omicida. Sul suo profilo social, da tempo ormai il 40enne inveiva contro la giovane, senza citarla, ma i rimandi alla loro storia finita lo scorso luglio, erano evidenti. C’era chi, tra i suoi contatti, lo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFaiano (Sa) – “Assassino”, “bastardo”. Sono gli, centinaia, comparsi nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di Alfredo Erra, il 40enne che ieri mattina ha ucciso la sua ex aFaiano (Salerno). Al momento ancora non si sa quando potranno essere celebrati i funerali della giovane Anna Borsa, 30 anni. Intanto il negozio dove lavorava è stato sottoposto a sequestro così come i cellulari della ragazza e dell’omicida. Gli investigatori vogliono comprendere, ancor meglio, cosa sia accaduto negli ultimi giorni e cosa abbia scatenato nella mente di Erra questa furia omicida. Sul suosocial, da tempo ormai il 40enne inveiva contro la giovane, senza citarla, ma i rimandi alla loro storia finita lo scorso luglio, erano evidenti. C’era chi, tra i suoi contatti, lo ...

Agenzia_Ansa : E' stata uccisa dal suo ex fidanzato nel negozio dove lavorava come parrucchiera. L'ennesimo femminicidio è avvenut… - anteprima24 : ** #Femminicidio #Pontecagnano, #Insulti sul profilo Fb dell'#Assassino ** - cilentonotizie : CRONACA. LA RICOSTRUZIONE DEL FEMMINICIDIO DI PONTECAGNANO. Video di Italia2TV - ottopagine : Femminicidio di Pontecagnano: l'omicida sommerso da insulti sui social #PontecagnanoFaiano - QdSit : Anna Borsa è stata uccisa ieri mattina nel salone di bellezza in cui lavorava, a Pontecagnano Faiano (Salerno). ...… -