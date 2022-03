Dove vedere in tv Fiorentina-Juventus, Coppa Italia 2022: orario preciso, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stasera alle ore 21.00 Fiorentina e Juventus scenderanno in campo all’Artemio Franchi di Firenze per il match di andata della Coppa Italia 2021-2022. La sfida tra i viola ed i bianconeri si preannuncia infuocata, non solo a causa della storica rivalità fra i due club ma anche per il ritorno nel capoluogo toscano di Dusan Vlahovic. La cessione del serbo ai nemici storici è una ferita ancora aperta per i tifosi viola e il ruolino di marcia del classe 2000 con la nuova casacca rappresenta minaccia serissima alla porta di Terracciano. Vlahovic ha segnato tre gol nelle ultime due uscite tra Campionato e Champions League, elevandosi in poco più di un mese a punto di riferimento indiscusso dell’attacco juventino. Dall’altro lato del rettangolo gli uomini di Vincenzo Italiano possono contare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stasera alle ore 21.00scenderanno in campo all’Artemio Franchi di Firenze per il match di andata della2021-. La sfida tra i viola ed i bianconeri si preannuncia infuocata, non solo a causa della storica rivalità fra i due club ma anche per il ritorno nel capoluogo toscano di Dusan Vlahovic. La cessione del serbo ai nemici storici è una ferita ancora aperta per i tifosi viola e il ruolino di marcia del classe 2000 con la nuova casacca rappresenta minaccia serissima alla porta di Terracciano. Vlahovic ha segnato tre gol nelle ultime due uscite tra Campionato e Champions League, elevandosi in poco più di un mese a punto di riferimento indiscusso dell’attacco juventino. Dall’altro lato del rettangolo gli uomini di Vincenzono possono contare ...

