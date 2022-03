Costituzione commissione elettorale, elezioni RSU 2022: modello di comunicazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) La commissione elettorale per le elezioni RSU 2022 è formata da tre componenti, designati unicamente e tempestivamente (nel rispetto della normativa e delle scadenze) dalle organizzazioni sindacali. Sono designabili tutti lavoratori in servizio presso l’istituzione scolastica, ivi compresi coloro i quali sono a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, a prescindere L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Laper leRSUè formata da tre componenti, designati unicamente e tempestivamente (nel rispetto della normativa e delle scadenze) dalle organizzazioni sindacali. Sono designabili tutti lavoratori in servizio presso l’istituzione scolastica, ivi compresi coloro i quali sono a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, a prescindere L'articolo .

