Coppia trova una perla del valore di migliaia di euro nell’antipasto di vongole (Di mercoledì 2 marzo 2022) Maria e Michael Spressler frequentano la Lobster House di Cape May, New Jersey, dal 1987, ma mai avrebbero pensato di trovare un gioiello così prezioso nel loro amato antipasto di vongole. “Ero alla 12esima vongola e quando l’ho raccolta sulla forcella sembrava un po’ pesante, ma non ci ho badato“, ha detto il signor Spressler a KYW-TV a proposito dell’indimenticabile pasto. “Poi quando ho iniziato a mangiarla mi sono accorto che avevo qualcosa in bocca“. All’inizio, il signor Spressler ha pensato che gli si fosse rotto un dente, ma ben presto ha scoperto che quella che aveva in bocca era una perla di ben 8,8 millimetri. La perla non è ancora stata valutata, ma è accertato che una perla naturale di quelle dimensioni potrebbe valere diverse migliaia di euro. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 2 marzo 2022) Maria e Michael Spressler frequentano la Lobster House di Cape May, New Jersey, dal 1987, ma mai avrebbero pensato dire un gioiello così prezioso nel loro amato antipasto di. “Ero alla 12esima vongola e quando l’ho raccolta sulla forcella sembrava un po’ pesante, ma non ci ho badato“, ha detto il signor Spressler a KYW-TV a proposito dell’indimenticabile pasto. “Poi quando ho iniziato a mangiarla mi sono accorto che avevo qualcosa in bocca“. All’inizio, il signor Spressler ha pensato che gli si fosse rotto un dente, ma ben presto ha scoperto che quella che aveva in bocca era unadi ben 8,8 millimetri. Lanon è ancora stata valutata, ma è accertato che unanaturale di quelle dimensioni potrebbe valere diversedi. ...

