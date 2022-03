Atletica | Crippa | “Record in mezza maratona bello | ma io ora punto alla pista”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “59’26” è tanta roba. Sono super contento, è uno dei risultati di cui vado più fiero nella mia intera carriera. L’anno scorso avevo tentato una, a Siena, e mi ero ritirato. In generale il 2021 è stata una stagione che tra infortuni e delusioni non mi ha portato i risultati che volevo, questa vittoria mi leva un peso dalle spalle e mi riscatta da un 2022 deludente”. Esordisce così Yemanin un’intervista adTv nella quale ha parlato del recenteitaliano nellaa Napoli, spiegando però come sia ora concentrato sulla: “Scendere sotto l’ora su strada è importante ma il mio focus rimane sulla. Parlando di muri, vorrei abbattere quello dei 13 minuti sui 5.000, e ci sono molto vicino, e dei 27 minuti sui ...

Un grande risultato per l'italiana è arrivato da un atleta delle Fiamme oro: Yemanha trionfato nella Napoli City Half Marathon con lo straordinario tempo di 59'26', nuovo record italiano sulla distanza dei 21,...'Adesso sono tornato da un ritiro in Kenya, esordendo nella mezza maratona a Napoli ed è andata bene, ora una settimana di stacco e preparo gli appuntamenti su pista'. Lo ha detto Yemannella conferenza di presentazione del Festival di Sport: 'Come obiettivi principali ci sono i Mondiali in pista e gli Europeei, in mezzo ci saranno dei meeting per fare gli standard europei e e ...Tre giorni dopo la vittoria con record italiano nella Napoli City Half Marathon, Yeman Crippa (Fiamme Oro) appare rilassato e felice su Atletica TV insieme allo scrittore e giornalista di Tuttosport ...Dentro la galleria Laziale ho lanciato la volata, mancavano 2 chilometri e poi ho visto il traguardo laggiù in fondo e ho dato il massimo Per Crippa è stato un grande ritorno, dopo un periodo sfortuna ...