Addio alla prof Chiara, sconfitta da un male incurabile. Aveva 36 anni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un vero e proprio dramma ha colpito due città, Benevento e Novara. La prima era la terra di origine di Chiara Maiorano, morta nelle ultime ore a 36 anni a causa di una grave malattia, mentre la seconda era il luogo in cui lei lavorava come insegnante. E tantissimi sono stati i messaggi scritti in memoria della donna, ricordata da tutti per il suo sorriso smagliante e una personalità fantastica. Purtroppo in poco tempo la patologia non le ha dato scampo ed è stata costretta ad arrendersi. Chiara Maiorano non sapeva nulla fino alle scorse vacanze di Natale. Infatti, l’insegnante era stata colta da un improvviso malore che l’Aveva fatta preoccupare. Dopo essersi sottoposta ad alcune analisi di rito, i medici Avevano scoperto che Aveva una grave malattia, purtroppo rivelatasi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un vero e proprio dramma ha colpito due città, Benevento e Novara. La prima era la terra di origine diMaiorano, morta nelle ultime ore a 36a causa di una grave malattia, mentre la seconda era il luogo in cui lei lavorava come insegnante. E tantissimi sono stati i messaggi scritti in memoria della donna, ricordata da tutti per il suo sorriso smagliante e una personalità fantastica. Purtroppo in poco tempo la patologia non le ha dato scampo ed è stata costretta ad arrendersi.Maiorano non sapeva nulla fino alle scorse vacanze di Natale. Infatti, l’insegnante era stata colta da un improvviso malore che l’fatta preoccupare. Dopo essersi sottoposta ad alcune analisi di rito, i medicino scoperto cheuna grave malattia, purtroppo rivelatasi ...

Advertising

myrtamerlino : Da Firenze #Draghi annuncia Fine dello #statodiemergenza il 31 marzo Stop alla #quarantena da contatto a scuola Ad… - gahanist1 : In tutta questa follia di una nuova guerra, il carbone torna a crescere e possiamo dire addio alla transizione ecologica - ZPeppem : RT @ANPI_Scuola: Un foglio di carta, chiesto al comandante del plotone, un foglio di carta listato da lui stesso a lutto, per dire addio ai… - gazzettaparma : Grossi: 'Un pareggio che lascia l'amaro in bocca e ci fa dire addio alla serie A' - Video - Streghetta_1321 : RT @amici_da: ZOE e CLEO aspettano da mesi e mesi che arrivi una richiesta per loro per dire finalmente addio alla vita da randagi..si affi… -