VIDEO | BIGLIETTI NAPOLI MILAN (Di martedì 1 marzo 2022) Il sold out allo stadio Diego Armando Maradona in vista di NAPOLI-MILAN è più che scontato, considerata anche quella che è stata la corsa al tagliando a cui si è assistiti nella giornata di ieri. Una sfida di vitale importanza, in ottica Scudetto, per la squadra di Luciano Spalletti, che potrà contare anche sul supporto dei 40mila e oltre tifosi che accorreranno all’impianto di Fuorigrotta in occasione della sfida di domenica sera. Il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte svelando un’importante notizia riguardante i BIGLIETTI di NAPOLI-MILAN: “I BIGLIETTI sono stati esauriti in poche ore, ma alcuni tagliandi potrebbero tornare disponibili. Parliamo dei BIGLIETTI in possesso degli sponsor che magari possono restare ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Il sold out allo stadio Diego Armando Maradona in vista diè più che scontato, considerata anche quella che è stata la corsa al tagliando a cui si è assistiti nella giornata di ieri. Una sfida di vitale importanza, in ottica Scudetto, per la squadra di Luciano Spalletti, che potrà contare anche sul supporto dei 40mila e oltre tifosi che accorreranno all’impianto di Fuorigrotta in occasione della sfida di domenica sera. Il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte svelando un’importante notizia riguardante idi: “Isono stati esauriti in poche ore, ma alcuni tagliandi potrebbero tornare disponibili. Parliamo deiin possesso degli sponsor che magari possono restare ...

juventusfc : Dopo #FiorentinaJuve si torna a casa per continuare la corsa in campionato ???? Vi aspettiamo per #JuveSpezia per co… - OfficialSSLazio : ?? #LazioPorto. Gara di ritorno dei play-off di Europa League. Una partita da vivere ??????????????! Qui per acquistare i… - RaiTre : 'Ma tutto questo è già più di tanto. Più delle terre sognate. Più dei biglietti senza ritorno...' Una notte in Ital… - tonypell99 : “Salve ragazzi, sarei interessato ad acquistare dei biglietti per una partita dell’Inter” Emme: - fedwithjustin : RT @JDBITALIANCREW: .@scooterbraun sorprende alcune fan con biglietti in prima fila per il concerto #JusticeTourSanJose ?? -