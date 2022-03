Stampa e palazzo | i dubbi sulla risoluzione sull' Ucraina e la partita nel M5s

Leggi su agi

(Di martedì 1 marzo 2022) AGI - In primo pianoe pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi c'è lache sarà votata dal Parlamento dopo le comunicazioni di Draghi.in alcuni partitiscelta di fornire all'mezzi ed equipaggiamenti militari ma i leader assicurano pieno sostegno al premier. Altro tema trattato, l'attesa nel M5s per la decisione del tribunale di Napoli sul ricorso che chiede di revocare la sospensione dello statuto che ha 'congelato' la presidenza di Conte. Il Corriere della Sera L'Italia invierà a Kiev aiuti e armi. Partiti agitati. Ma c'è il sì a Draghi. Intervista al vicesegretario del Carroccio, Fontana: “Noi leghisti amici della Russia? Dopo un'aggressione così è chiaro che le cose cambiano”. La Repubblica Parla il presidente del Comitato militare ...