Roma, Zaniolo si allena in gruppo col naso fratturato (Di martedì 1 marzo 2022) Nella mattinata odierna, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare al meglio la sfida fondamentale in chiave europea contro... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Nella mattinata odierna, laè tornata adrsi a Trigoria per preparare al meglio la sfida fondamentale in chiave europea contro...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Zaniolo è il primo obiettivo della Juve e non rinnoverà a breve con la Roma. Sui social Nicolò con un like an… - CorSport : #Zaniolo vuole rinnovare: il suo cuore batte per la #Roma - forumJuventus : GdS: 'Zaniolo, prima i like alla Juve poi rilancia la Roma. E il valore aumenta. Il piano rinnovo e un prezzo super… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A LA SPEZIA - Roma, scritte offensive su Zaniolo nella scuola della sorella - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A LA SPEZIA - Roma, scritte offensive su Zaniolo nella scuola della sorella -