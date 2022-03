Roberto De Zerbi è tornato in Italia: “Una grande lezione dagli ucraini…” (Di martedì 1 marzo 2022) Una gioia per tante famiglie, per i principali protagonisti e per il calcio Italiano tutto. Roberto De Zerbi ed il suo staff sono tornati in Italia fuggendo, incolumi, dalla guerra che si è sviluppata in Ucraina dopo l’attacco portato dalla Russia. L’allenatore dello Shakhtar Donetsk si è espresso in favore del popolo ucraino al suo arrivo nel nostro Paese. Roberto De Zerbi ed il suo staff sono in Italia Ecco cosa ha detto Roberto De Zerbi, ai microfoni di Sky Sport, dopo il suo ritorno in Italia: “La nostra paura a Kiev era di far soffrire i nostri cari a casa. Abbiamo fatto un lungo viaggio, prima 9 ore di treno poi con pullman diversi fino a Budapest. Devo ringraziare il presidente della Uefa Ceferin, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Una gioia per tante famiglie, per i principali protagonisti e per il calciono tutto.Deed il suo staff sono tornati infuggendo, incolumi, dalla guerra che si è sviluppata in Ucraina dopo l’attacco portato dalla Russia. L’allenatore dello Shakhtar Donetsk si è espresso in favore del popolo ucraino al suo arrivo nel nostro Paese.Deed il suo staff sono inEcco cosa ha dettoDe, ai microfoni di Sky Sport, dopo il suo ritorno in: “La nostra paura a Kiev era di far soffrire i nostri cari a casa. Abbiamo fatto un lungo viaggio, prima 9 ore di treno poi con pullman diversi fino a Budapest. Devo ringraziare il presidente della Uefa Ceferin, è ...

