Pasta e carburante: gli aumenti che c'entrano poco (o niente) con la guerra (Di martedì 1 marzo 2022) Dalla benzina ai beni alimentari, senza dimenticare le bollette, sono molti i prodotti e i servizi che nell'ultimo periodo hanno fatto registrare pesanti aumenti. Il protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe provocare dei nuovi... Leggi su europa.today (Di martedì 1 marzo 2022) Dalla benzina ai beni alimentari, senza dimenticare le bollette, sono molti i prodotti e i servizi che nell'ultimo periodo hanno fatto registrare pesanti. Il protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe provocare dei nuovi...

Advertising

stefano_romani : @sregolatore Casa in montagna finita proprio a luglio 2020. Scorta di legna infinita, cibo direi ci siamo, pasta e… - steocossavella : RT @BluDiChina: @confundustria @mocettast Per la pasticceria hanno scorte per un mese, le navi col grano tenero sono bloccate nel Mare di A… - stefano_romani : @sregolatore Sul conto corrente non ho niente. I miei pochi soldi sono in Francia. Cibo ok, ho scorte di pasta, ton… - bad_montax : RT @_Sazed: @bad_montax Non ha mai parlato di pasta. C'è su tutti i giornali la spiegazione. I problemi per la pasta sono causati dagli sci… - _Sazed : @bad_montax Non ha mai parlato di pasta. C'è su tutti i giornali la spiegazione. I problemi per la pasta sono causa… -