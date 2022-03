Manchester United | assalto a Osimhen | la risposta del Napoli

(Di martedì 1 marzo 2022) Ilha messo nel mirino Victorper l’attacco. Ladegli azzurri ai sondaggi dei Red Devils Come riferito dal Daily Star, Ralf Rangnick avrebbe fatto il nome di Victorper rinforzare l’attacco del suoin caso di partenza di Cristiano Ronaldo in estate. Sondaggi, quelli dei Red Devils, che non sono però andati a buon fine. Il, per cedere il proprio attaccante, vorrebbe infatti incassare almeno 100 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dagli inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cristiano Ronaldo non sta vivendo un buon momento al Manchester United. Le non ottime prestazione e i pochi gol stanno facendo discutere in Inghilterra, ma a difendere il fuoriclasse portoghese ci ha pensato un suo ex compagno ai tempi della sua prima ...Il Manchester United sta vivendo una stagione con più di un problema, oltre che un cambio tecnico in panchina. Perciò si pensa che nella prossima estate farà il possibile per rinforzare a dovere la ...Ralf Rangnick avrebbe chiesto Victor Osimhen per rinforzare il Manchester United. L'attaccante nigeriano sarebbe il sostituto chiamato in caso di partenza di CR7, anche se la valutazione di 100 ...