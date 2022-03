La guerra in Ucraina raccontata ai bambini. Daniele Novara e Franco Lorenzoni spiegano come e quando parlarne (Di martedì 1 marzo 2022) Il pedagogista: "Prima dei 9 anni vanno protetti". Il maestro elementare: "Sono in grado di affrontare grandi temi a qualsiasi età, ma bisogna farlo insieme" Leggi su repubblica (Di martedì 1 marzo 2022) Il pedagogista: "Prima dei 9 anni vanno protetti". Il maestro elementare: "Sono in grado di affrontare grandi temi a qualsiasi età, ma bisogna farlo insieme"

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - 2010Smeraldo : RT @Uni91070952: e dopo che D. Rockfeller ha pubblicamente proclamato la sua adesione e sostegno all'Ucraina, arriva Zaia e ipotizza il seq… - Boboickx : 'L'occidente ha sempre avuto bisogno della guerra in Ucraina'. ' Un simile processo di divisione e aggressione reci… -