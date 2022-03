Inter-Milan in tv: data, orario e streaming semifinale ritorno Coppa Italia 2021/2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il match di andata di martedì 1 marzo, Inter e Milan scenderanno di nuovo in campo a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia ad aprile, nella settimana di mercoledì 20, anche se la data è ancora da confermare (non l’orario, ore 21:00 a prescindere dal giorno). Per la squadra di Simone Inzaghi c’è quindi il vantaggio del ritorno in ‘casa’, in un doppio confronto che prevede la vecchia regola del gol in trasferta, abolita nelle competizioni UEFA. La partita sarà trasmessa in tv su Canale 5, con Mediaset che detiene i diritti del torneo e che infatti trasmetterà anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il match di andi martedì 1 marzo,scenderanno di nuovo in campo a San Siro per ladidiad aprile, nella settimana di mercoledì 20, anche se laè ancora da confermare (non l’, ore 21:00 a prescindere dal giorno). Per la squadra di Simone Inzaghi c’è quindi il vantaggio delin ‘casa’, in un doppio confronto che prevede la vecchia regola del gol in trasferta, abolita nelle competizioni UEFA. La partita sarà trasmessa in tv su Canale 5, con Mediaset che detiene i diritti del torneo e che infatti trasmetterà anche insulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - Gazzetta_it : La Uefa scrive a Inter e Milan: 'Fair play finanziario non rispettato' - debfcim : RT @spondainter: Volevamo mettere i precedenti tra Inter e Milan in Coppa Italia, ma la verità è che basta questo sguardo qui ???? AVANTI IN… - FcInterNewsit : Sudtirol, cade l'imbattibilità. Il ds: 'Perfino Inter e Milan fanno fatica con le medio-piccole' -